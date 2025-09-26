Noticias de hoy 25 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 25 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Protestan normalistas

Normalistas secuestraron un camión para después chocarlo en la entrada del Campo Militar número 1 en Ciudad de México; después le prendieron fuego y lanzaron petardos contra las instalaciones.

Tasa de interés

Banxico determinó reducir la tasa de interés interbancaria a 7.5%, lo que representa el segundo recorte de 25 puntos base en lo que va de 2025.

Mexicanos deportados

La presidenta Sheinbaum informó que, desde la llegada de Trump para un segundo periodo, México ha recibido a 109 mil connacionales.

Sismos en Jalisco

Esta madrugada se registraron cinco sismos frente a las costas de Jalisco; el de mayor magnitud fue de 5.7.

Alerta por medicinas

Autoridades alertan por comprar medicinas en redes sociales, pues delincuentes ofrecen productos baratos que pueden estar alterados, caducados o falsos.

