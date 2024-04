Noticias de hoy 26 de abril de 2024, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 26 de abril de 2024, en un minuto:

Atento, jubilado: a partir de julio tu pensión podría subir

Desde el 1 de julio, algunos adultos mayores podrán recibir más dinero en su pensión, pues iniciará la entrega de compensaciones del Fondo de Pensiones para el Bienestar.



Mamá asesina a sus 2 hijos en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca vinculó a proceso a una madre por asesinar a sus dos hijos, de uno y 6 años, respectivamente. Tras el crimen, intentó suicidarse.

Hallan dos campamentos del Cártel Jalisco

En Zacatecas se localizaron dos campamentos en áreas despobladas, utilizados como centros de operaciones de la delincuencia organizada.

Papa Francisco participará en reunión del G7 sobre IA

El Papa Francisco participará en la reunión sobre Inteligencia Artificial del G7. Será la primera vez que un pontífice forme parte de las labores del grupo.

ByteDance no tiene intención de vender TikTok

La empresa china matriz de TikTok dijo que no tiene intención de vender la red social, tras la ley en Estados Unidos que amenaza con prohibirla si no corta lazos con la potencia asiática.

