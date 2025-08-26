GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 26 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Regreso a clases, en riesgo

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), anunció que el próximo 1 de septiembre, día del regreso a clases en la República Mexicana, realizará una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX), y paro de alrededor de 7 mil 500 unidades. Demanda de un ajuste a las tarifas del transporte público.

“Que se denuncie”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la declaración de culpabilidad de Ismael “el Mayo” Zambada, en la que aseguró que políticos y exfuncionarios mexicanos recibieron sobornos. Señaló que estos dichos deben convertirse en denuncias formales.

Tumor ovárico de casi 23 kilos

Una paciente de 37 años recuperó su calidad de vida después de que médicos del (IMSS), en Querétaro, retiraron un tumor ovárico de casi 23 kilos.

“CDMX está gobernada por los cárteles”

El asesor para seguridad interior de la Casa Blanca, Stephen Miller, criticó la inseguridad y violencia de la Ciudad de México, asegurando que los cárteles de la droga tienen el control de la capital.

La “Chilindrina”, fue hospitalizada

María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como la “Chilindrina” se encuentra en casa luego de haber sido hospitalizada tras presentar síntomas de deterioro neurológico.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!