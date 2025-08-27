Noticias de hoy 26 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 26 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:
Sequía en México
Pese a las lluvias, la sequía extrema persiste en algunas zonas del país, sobre todo en estados del norte, como Baja California, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
El Cutzamala se recupera
Por otro lado, el sistema Cutzamala sigue en recuperación: en las últimas dos semanas, subió 5.9%, lo que coloca el nivel de almacenamiento en 70.7%.
A proceso, policía capitalino
El policía capitalino que asesino a un motociclista en calles de la Venustiano Carranza fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión domiciliaria.
Buscan pena de muerte en Washington
Donald Trump buscará imponer la pena de muerte en Washington D. C. para los casos de asesinato; asegura que el delito está fuera de control en la capital.
¿Cuándo regresa Checo?
Checo Pérez anunció su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac. El tapatío volverá a competir oficialmente en el Gran Circo a partir de marzo de 2026.
