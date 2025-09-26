GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 26 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

“No violencia” por Ayotzinapa

Claudia Sheinbaum rechazó cualquier acción violenta en el marco de los 11 años de los hechos de Ayotzinapa y afirmó que su administración mantiene el compromiso de alcanzar la verdad y la justicia.

Salen de discurso de Netanyahu

Decenas de delegados abandonaron el salón de la Asamblea General de ONU en el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pronunció que se niega a reconocer el Estado Palestino.

Suspenden clases en FES Acatlán

La FES Acatlán informó que este viernes 26 de septiembre quedaron suspendidas las clases en su campus, tras una riña ocurrida el jueves que involucró a tres personas y la posterior aparición de encapuchados durante un diálogo con estudiantes

Caso la “Diabla”

Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, destacó los trabajos de colaboración con México para detener a Martha Alicia “N”, la “Diabla”, líder de una red de tráfico de bebés y venta ilegal de órganos.

¿En dónde lloverá?

Este viernes se esperan lluvias intensas en Sinaloa, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras el ambiente cálido a caluroso prevalecerá en la mayor parte del país.

