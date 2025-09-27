Noticias de hoy 26 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 26 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

11 años de Ayotzinapa

La presidenta Sheinbaum rechazó cualquier acción violenta en el marco de los 11 años del caso Ayotzinapa; aseguró que el Gobierno busca la verdad y la justicia.

Apagón en el sureste

Yucatán, Campeche y Quintana Roo confirmaron un apagón masivo. Bancos, plazas, semáforos y la conexión de telefonía se vieron afectados.

Guardia de La Luz del Mundo

Las 38 personas detenidas en Michoacán, que dijeron pertenecer a La Luz del Mundo, son investigadas por asociación delictuosa y portación de armas.

Seguridad en la UNAM

El Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, no descartó que se revise a los alumnos para evitar que ingresen artefactos peligrosos a los planteles

Netanyahu en la ONU

Decenas de delegados abandonaron la Asamblea General de la ONU justo cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, subía al podio para pronunciar su discurso.

