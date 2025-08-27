GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 27 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Cártel de Sinaloa sigue fuerte

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch reconoció que pese a las capturas de Joaquín El Chapo Guzmán y las investigaciones en torno a Ismael El Mayo Zambada, El Cártel de Sinaloa no puede darse por terminado.

Mueren dos niños por tiroteo

Dos niños fueron asesinados y 17 personas resultaron heridas luego de que un hombre armado atacó una iglesia en Minneapolis, la mañana de este miércoles. Las víctimas celebraban el inicio del año escolar.

Multa por no usar casco

La multa por no usar casco de motociclista en la Ciudad de México asciende a 2 mil 171.40 pesos, además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular.

Veda de pesca en septiembre

A partir del 1 de septiembre de 2025 comenzarán los periodos de veda y aprovechamiento de pesca en especies como pulpo, abulón y almeja.

Checo firmó dos años con Cadillac

Sergio “Checo” Pérez, nuevo piloto de la escudería Cadillac, aseguró que firmó contrato por dos años pensando en un proyecto a largo plazo.

