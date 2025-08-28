Noticias de hoy 27 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
La Cancillería y Correos de México informaron la suspensión temporal de envíos de paquetería a Estados Unidos, luego de que el país modificó sus reglas aduaneras.
Se agarran a golpes
Los senadores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña se agarraron a golpes y manotazos al final de la sesión de la Comisión Permanente, todo en plena tribuna.
Golpe al narco
El Gobierno de México aseguró que, durante la presente administración, se ha impactado financieramente al narcotráfico con 2.5 billones de dólares.
Debido al programa de bacheo en Ciudad de México, de las 10:00 de la noche y hasta las 5 de la madrugada de mañana, el Eje 5 Norte estará cerrado.
Dos niños murieron y al menos 17 personas resultaron heridas luego de que un hombre armado atacó una iglesia en Minneapolis, Estados Unidos.