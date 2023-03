Noticias de hoy, 27 de marzo de 2023, hasta las 19:00 horas, en un minuto:

Suspenden Contingencia Ambiental

Fue suspendida la Contingencia Ambiental en el Valle de México, informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), por lo que el programa Hoy No Circula operará de manera habitual el martes 28 de marzo de 2023 y quedan canceladas las restricciones vehiculares, conocidas como “Doble Hoy No Circula”, establecidas desde el sábado pasado.

Alertan por estafas en visas de trabajo

El Consulado General de los Estados Unidos (EU) en Guadalajara lanzó una alerta para advertir a los solicitantes que quieren obtener visas tipo H2 sobre varias estafas que están circulando, en las que se les cobra dinero si quieren obtener un empleo en la Unión Americana como trabajadores agrícolas, almacenistas, plomeros o mecánicos.

Precios de mariscos en Cuaresma 2023

Durante la Cuaresma 2023, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enlistó los pescados y mariscos más baratos de esta temporada y ofreció los precios de cada uno de estos alimentos del mar, para cuidar el bolsillo de los consumidores. Resaltó que los precios de la cintilla, la lisa y la curvina son los productos del mar más baratos para esta temporada.

16 muertos por deslizamiento de tierra

Al menos 16 personas murieron por un deslizamiento de tierra en el sur de Ecuador, provocado por las intensas lluvias registradas en el país desde el pasado mes de enero. El deslizamiento también dejó, al menos, 16 heridos, así como alrededor de 500 damnificados y decenas de casas sepultadas por el lodo.

Mujer mata a 6 en primaria de EU

Una mujer abrió fuego en una escuela primaria de Nashville; mató a tres niños y tres adultos, dijo la Policía de esta ciudad de Tennessee, en el sur de Estados Unidos. La joven agresora fue abatida por la Policía, dijeron también las autoridades de Nashville en Twitter.



