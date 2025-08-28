GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 28 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Lamentable la agresión de “Alito”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este jueves de “lamentable” la pelea a golpes que protagonizaron el miércoles los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro “Alito” Moreno. Señaló directamente al líder del PRI, como responsable de haber iniciado la trifulca.

Laura Itzel Castillo sustituye a Noroña

La senadora Laura Itzel Castillo fue designada como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña, informaron legisladores de Morena durante la reunión plenaria.

Mujeres y el trabajo no pagado

El Inegi reveló que las mujeres cargan con el 65% del trabajo no pagado en México. No son remuneradas por actividades como la limpieza del hogar y preparación de alimentos.

Frases para el Día del Abuelo

En México, cada 28 de agosto se celebra el Día del Abuelo, una fecha que honra la presencia invaluable de quienes han sido pilares silenciosos en nuestras familias. UnoTV.com te comparte algunas frases para dedicarles.

Checo Pérez dispara a Cadillac

El anuncio de Sergio “Checo” Pérez como nuevo piloto de la escudería Cadillac provocó un aumento sostenido en los números de su cuenta de Instagram. Ya tiene más de 2 millones de followers.

