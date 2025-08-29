Noticias de hoy 28 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 28 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Confirman visita de Rubio

Estados Unidos confirmó que su secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a México y Ecuador, del 2 al 4 de septiembre, para avanzar temas como narcotráfico y migración.

Recompensa por hijo del “Chapo”

Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Mesa directiva del Senado

La senadora Laura Itzel Castillo fue designada como nueva presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

Falla geológica

Autoridades atienden una falla geológica en la carretera México–Tampico, en Hidalgo, para garantizar la seguridad de los automovilistas.

Voluntad anticipada

Chiapas aprobó la ley de voluntad anticipada para enfermos terminales, para que puedan rechazar tratamientos que prolonguen innecesariamente la vida.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!