Las noticias de hoy, 29 de agosto de 2023, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Idalia se convierte en huracán

Idalia se fortaleció a huracán de categoría 1, por lo que seguirán las lluvias en México e incluso podría volverse “peligroso” antes de tocar tierra en EU.

Alertan por helado contaminado

La Cofepris emitió una alerta por la contaminación en helados de la marca Soft Serve On The Go con una bacteria que representa un riesgo a la salud.

Campeche frena entrega de LTG

La Secretaría de Educación del Estado de Campeche frenó la distribución de los libros de texto gratuitos ante un amparo otorgado el pasado 28 de agosto.

Captan explosión en “Don Goyo”

Las cámaras de vigilancia lograron captar una fuerte explosión acompañada de material incandescente en el volcán Popocatépetl.

Till Lindemann es inocente

La Fiscalía de Berlín anunció que puso fin a la investigación en contra del cantante Till Lindemann, de Rammstein, por agresión sexual.

