Noticias de hoy 29 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Denuncia por apropiación cultural

Comunidades oaxaqueñas y autoridades culturales acusan a la marca Shein de apropiación cultural por comercializar prendas que imitan los tradicionales bordados del Istmo de Tehuantepec.

“Alito” Moreno solicita protección

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó ante la Secretaría de Gobernación (Segob) la solicitud formal para su incorporación al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tras recibir amenazas directas de Fernández Noroña.

Madres buscadoras asesinadas en México

La búsqueda de personas desaparecidas en México es una frágil labor que ha llegado a costar vidas. En 14 años, se ha asesinado a 11 madres buscadoras en el país.

Tren Suburbano modificará servicio

Ferrocarriles Suburbanos informó que, del viernes 29 de agosto al viernes 5 de septiembre, se realizarán trabajos de conexión de vías con el ramal hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Maratón CDMX 2025

El XLII Maratón de la Ciudad de México Telcel 2025 se celebrará este domingo 31 de agosto, con la participación de miles de corredores y aficionados.

