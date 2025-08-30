Noticias de hoy 29 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 29 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Revisarán pensiones

Claudia Sheinbaum aseguró que se revisarán las pensiones de extrabajadores de Pemex y de Luz y Fuerza, pues hay algunas que son millonarias.

Frente frío en México

El posible ingreso de un frente frío entre el sábado y el lunes, podría refrescar las temperaturas y causar lluvias fuertes en diferentes estados del país.

Sequía en México

A pesar de que las lluvias han dado un respiro a las presas y ríos del país, 625 municipios de México siguen afectados por la sequía, según Conagua.

Banxico ajusta pronóstico

Banxico ajustó al alza su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana al cierre del 2025 ante un contexto global de incertidumbre

Hallan restos humanos

Fueron halladas dos bolsas con restos humanos en el cuarto día búsqueda en la sierra de Guadalupe, en los límites de Tultitlán y Tlalnepantla de Baz.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!