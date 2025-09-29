GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 29 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Golpe de la DEA a CJNG

La DEA informó sobre un operativo internacional contra el Cártel Jalisco Nueva Generación que dejó 670 detenidos y la incautación de drogas, armas de fuego y bienes valuados en millones de dólares.

“No es fuego amigo”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes 29 de septiembre que su Gobierno haya filtrado los documentos fiscales que exhibieron los ingresos millonarios del senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.

Paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó en Washington un plan integral de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza. Estuvo a acompañado del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Nueva vida

La Profepa informó que la osa Mina ya se encuentra en su nuevo hogar, la Fundación Invictus en el estado de Hidalgo. El estado de salud de la osezna, que se encontraba en un zoológico de Nuevo León, fue denunciado hace días.

Desempleo en México

El desempleo en México se ubicó en 2.9% de la población económicamente activa en agosto de 2025, equivalente a 1.8 millones de personas, informó el Inegi. En el mismo mes de 2024, la tasa fue de 3%.

