Noticias de hoy 29 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 29 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Armas en México

La presidenta Sheinbaum informó que el Departamento de Justicia reconoció que el 75 % de las armas incautadas en México vienen de Estados Unidos.

Golpea al CJNG

La DEA realizó un operativo internacional contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, que dejó 670 detenidos y 77 mil toneladas de droga incautada.

Violencia en Sinaloa

Este fin de semana, Sinaloa tuvo un saldo total de 11 homicidios, entre las víctimas: un elemento de la Policía y un exabogado del Ministerio Público.

Récord de lluvias

Las intensas lluvias del sábado en la Ciudad de México rompieron récord al superar los 90 milímetros, lo que equivale a casi 30 millones de toneladas de agua.

Reunión Trump- Netanyahu

Trump presentó un plan de 20 puntos para finalizar la guerra en Gaza, que contempla que Hamás entregue las armas y al cual el primer ministro Netanyahu dio su apoyo.

