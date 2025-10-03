GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 3 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Zócalo después de la marcha

El Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) amaneció con daños luego de la marcha del 2 de octubre, ocurrida la tarde de este jueves, en la que participaron más de 10 mil personas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Interceptan último barco

Israel comenzó este viernes las deportaciones de activistas de la Flotilla con ayuda humanitaria para Gaza, cuyos organizadores señalaron que el último de sus barcos había sido interceptado.

Cierre en EE. UU. durará más

El cierre gubernamental en Estados Unidos continuará al menos hasta la próxima semana, pese a que este viernes está prevista una nueva votación en el Senado, donde la división entre demócratas y republicanos persiste sin cambios.

Elefante Monty

El Zoológico La Pastora sigue generando polémica en redes sociales, y ahora denuncian el caso de “Monty”, un elefante de 19 años que vive en soledad.

Taylor Swift lanza “The Life of a Showgirl”

Taylor Swift estrenó este jueves su nuevo álbum “The Life of a Showgirl”, un material que puedes escuchar en Claro música.

