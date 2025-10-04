Noticias de hoy 3 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 3 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Repatriarán a mexicanos

Los seis mexicanos que participaron en la Flotilla hacia Israel serán repatriados a México tras aceptar regresar voluntariamente.

Vigilan ciclón

Un fenómeno en las costas del Pacífico podría convertirse en el huracán Priscila, afectando Jalisco, Colima, Michoacán, Baja California, Baja California Sur y Guerrero.

Saldo de la marcha

Tras los enfrentamientos de la marcha del 2 de octubre, 94 policías fueron hospitalizados, 78 ya fueron dados de alta y 16 permanecen en observación, tres de ellos, delicados.

Pérdidas millonarias

Asimismo, las pérdidas se estiman en 15 millones de pesos en más de 20 joyerías, afectadas por el vandalismo de encapuchados.

Ataque de EE. UU. en el Cribe

El Pentágono informó un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos.

