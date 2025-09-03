GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 3 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

México y EE. UU. lanzan plan integral

Tras concluir la reunión entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se informó que ambas naciones reafirmaron un compromiso de cooperación contra drogas y crimen organizado.

Medidas ante un huracán

Por el desplazamiento del huracán Lorena, categoría 1, autoridades mexicanas llaman a extremar precauciones como identificar refugios temporales y llevar sólo lo indispensable en caso de evacuar.

Venezuela, “tremendo problema”

Donald Trump, acusó a Venezuela de ser responsable de un “tremendo problema” ligado al narcotráfico y la migración irregular. Advirtió que su gobierno “no lo va a consentir más” después de un operativo en el Caribe que dejó 11 muertos.

Activan protocolo por rabia

En Jalisco, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) activó un protocolo epidemiológico tras el deceso de un hombre que habría contraído rabia al tener contacto con un becerro infectado.

Repavimentación

En octubre arranca un programa estratégico de repavimentación en vialidades primarias de la Ciudad de México (CDMX).

