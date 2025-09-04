Noticias de hoy 3 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 3 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:
Pactan seguridad
Claudia Sheinbaum y Marco Rubio acordaron reforzar la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, con cuatro ejes: reciprocidad, soberanía, responsabilidad compartida y confianza mutua.
Huracán Lorena
Lorena se intensificó a huracán, y provoca lluvias en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Baja California, Nayarit y Jalisco.
Tiktoker desaparecida
Fue reportada como desaparecida, en Uruapan, Michoacán, Marian Izaguirre, una famosa tiktoker con casi 4 millones de seguidores.
Descarrilamiento en Lisboa
El descarrilamiento de un tranvía en Lisboa, Portugal, dejó al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellos graves.
Minitornado en Chiapas
Esta tarde se formó un minitornado, o culebra de viento, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, provocando daños en algunos locales.
