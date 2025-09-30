Noticias de hoy 30 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

| 13:48 | Edith Rojas | UnoTV

Noticias de hoy 30 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Más contra extorsión

Claudia Sheinbaum enviará esta semana al Congreso de la Unión las iniciativas complementarias para reforzar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en seguimiento a la Ley General contra este delito.

Muere mexicano

Miguel Ángel García, mexicano baleado en el ataque a una oficina de ICE en Dallas, murió a causa de sus heridas. Tenía 32, años, era padre de cuatro hijos y con su esposa esperaban a su quinto bebé.

Detienen al “Chuki”

Juan Pablo “N”, también conocido como el “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa y objetivo prioritario de las autoridades nacionales, fue detenido en Badiraguato, Sinaloa.

Aranceles por madera

Donald Trump, anunció que se impondrán aranceles del 10% a las importaciones de madera y del 25% a gabinetes, tocadores y muebles tapizados, lo que tendrá un impacto directo en países exportadores como México, Canadá y Vietnam.

UNAM, en paro

Cerca de 20 planteles de la UNAM suspendieron las clases presenciales y optaron por la modalidad en línea, esto debido a un paro temporal por el asesinato de un estudiante en el CCH Sur o por amenazas lanzadas en redes sociales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!

Te recomendamos:

Cuidado con llamadas del extranjero: evita fraudes con estos pasos

Tecnología

Cuidado con llamadas del extranjero: evita fraudes con estos pasos

Multa de hasta 21 mil pesos por tomar fotos en zonas restringidas del AICM

Nacional

Multa de hasta 21 mil pesos por tomar fotos en zonas restringidas del AICM

Deja 4 hijos y esperaba otro bebé: quién era Miguel Ángel García, mexicano que murió por ataque a centro de ICE

Nacional

Deja 4 hijos y esperaba otro bebé: quién era Miguel Ángel García, mexicano que murió por ataque a centro de ICE

¡Gloria Zarza es bicampeona! La mexicana conquista el oro en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

Deportes

¡Gloria Zarza es bicampeona! La mexicana conquista el oro en el Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025

Etiquetas: ,