Noticias de hoy 30 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Más contra extorsión

Claudia Sheinbaum enviará esta semana al Congreso de la Unión las iniciativas complementarias para reforzar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en seguimiento a la Ley General contra este delito.

Muere mexicano

Miguel Ángel García, mexicano baleado en el ataque a una oficina de ICE en Dallas, murió a causa de sus heridas. Tenía 32, años, era padre de cuatro hijos y con su esposa esperaban a su quinto bebé.

Detienen al “Chuki”

Juan Pablo “N”, también conocido como el “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa y objetivo prioritario de las autoridades nacionales, fue detenido en Badiraguato, Sinaloa.

Aranceles por madera

Donald Trump, anunció que se impondrán aranceles del 10% a las importaciones de madera y del 25% a gabinetes, tocadores y muebles tapizados, lo que tendrá un impacto directo en países exportadores como México, Canadá y Vietnam.

UNAM, en paro

Cerca de 20 planteles de la UNAM suspendieron las clases presenciales y optaron por la modalidad en línea, esto debido a un paro temporal por el asesinato de un estudiante en el CCH Sur o por amenazas lanzadas en redes sociales.

