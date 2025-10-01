Noticias de hoy 30 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 30 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Prohíben bebidas energizantes

La Cámara de Diputados aprobó prohibir la venta y consumo de bebidas energizantes a menores de 18, imponiendo sanciones a comerciantes que violen esta disposición.

Cae objetivo prioritario

Fue detenido en Badiraguato, Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, piloto aviador del Cártel de Sinaloa y objetivo prioritario de las autoridades nacionales.

“Conciencia tranquila”

El senador Adán Augusto López aseguró que tiene la conciencia tranquila sobre sus ingresos y el pago de impuestos a la hacienda pública.

Violencia en la UNAM

Tras la violencia registrada en planteles de la UNAM, autoridades universitarias aseguraron que varios planteles están cerrados por prevención, no por miedo.

Trump vs Hamás

Trump le dio a Hamás 3 o 4 días para responder a su plan de paz para Gaza, que contempla el desarme total del movimiento y su exclusión del Gobierno.

