Noticias de hoy 31 de mayo de 2024, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 31 de mayo de 2024, en un minuto:

Accidente de tráiler en la México-Puebla

Un tráiler sin frenos impactó varios vehículos en la México-Puebla, dejando un muerto y varios heridos. La circulación estuvo cerrada por 6 horas.

Suben a 61 las muertes por temporada de calor

Las muertes en México desde marzo, asociadas con el calor, aumentaron a 61 tras notificarse 13 nuevos casos en la última semana.

En caso de contingencia, no habrá Doble No Circula el domingo

Autoridades informaron que, si existe contingencia ambiental el 2 de junio, no habrá restricciones a la circulación, para que la población pueda ir a votar.





INE revelará tendencias presidenciales en la noche

Todo listo para las votaciones históricas del domingo. Ese día, el INE emitirá 4 mensajes; en el último, después de las 10:00 de la noche, anunciará la tendencia de votación para la Presidencia de la República.

Trump califica su proceso penal como “muy injusto”

El expresidente Donald Trump criticó el veredicto en su contra que recibió en Nueva York. Calificó el proceso penal de “muy injusto” y politizado.

