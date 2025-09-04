Noticias de hoy 4 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas
Lorena dejó de ser huracán y se degradó a tormenta tropical, sin embargo, continúa ocasionando lluvias torrenciales en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
Culiacán despierta con balacera
Vecinos de la zona norte de Culiacán, Sinaloa, reportaron detonaciones de armas de fuego durante la madrugada y la mañana de este jueves
Más de 2 mil muertos en Afganistán
Más de 2 mil 200 personas murieron en el temblor de magnitud 6 que golpeó en la noche del domingo el este de Afganistán.
Michoacán cancelará Fiestas Patrias
En Michoacán se cancelarán las Fiestas Patrias que hagan apología al delito, así lo informó el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.
Giorgio Armani falleció hoy a los 91 años, producto de diversas enfermedades en los últimos años de su vida., permaneció “en convalecencia en su domicilio”.
