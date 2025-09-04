GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 4 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Lorena ya no es huracán

Lorena dejó de ser huracán y se degradó a tormenta tropical, sin embargo, continúa ocasionando lluvias torrenciales en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Culiacán despierta con balacera

Vecinos de la zona norte de Culiacán, Sinaloa, reportaron detonaciones de armas de fuego durante la madrugada y la mañana de este jueves

Más de 2 mil muertos en Afganistán

Más de 2 mil 200 personas murieron en el temblor de magnitud 6 que golpeó en la noche del domingo el este de Afganistán.

Michoacán cancelará Fiestas Patrias

En Michoacán se cancelarán las Fiestas Patrias que hagan apología al delito, así lo informó el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

¿De qué murió Armani?

Giorgio Armani falleció hoy a los 91 años, producto de diversas enfermedades en los últimos años de su vida., permaneció “en convalecencia en su domicilio”.

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]