Noticias de hoy 4 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 4 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Lorena, tormenta tropical

El ciclón Lorena se degradó a tormenta tropical, pero sigue ocasionando lluvias torrenciales en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

EE. UU. pide eliminar trabas

Estados Unidos solicitó a la presidenta Sheinbaum eliminar 57 trabas que, en su opinión, impiden el libre comercio en el marco del T-MEC.

Billetes 5G5

Condusef alerta por la estafa de los billetes G5: usuarios en redes venden billetes; sin embargo, éstos son falsos, por lo que su uso podría generar problemas legales.

Sismo en Afganistán

En un balance actualizado, el Gobierno talibán informó que más de 2 mil 200 personas murieron en el temblor de magnitud 6 que golpeó Afganistán el domingo.

Muere Giorgio Armani

Giorgio Armani, reconocido diseñador de moda italiano, murió a los 91 años según informó la empresa este jueves 4 de septiembre.

