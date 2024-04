Noticias de hoy 5 de abril de 2024, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 5 de abril de 2024, en un minuto:

Estados que suspenden clases por eclipse

Por el eclipse solar del 8 de abril, algunos estados suspenderán las clases. Estas entidades son Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Durango, Coahuila y Baja California. En el caso de Baja California, la suspensión de clases únicamente aplica para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria del turno matutino

No necesitan tu tarjeta para hacer fraude

La delincuencia no necesita la tarjeta bancaria de sus víctimas para cometer fraudes, le bastan datos confidenciales obtenidos por ingeniería social en redes sociales. Estos ataques apelan a la vulnerabilidad humana, asegura Rafael Valencia, experto en prevención de fraudes bancarios.

Suman 4 muertos por síndrome de Guillain-Barré

Tlaxcala informó que, al corte del 4 de abril, suman cuatro fallecidos por el síndrome de Guillain-Barré. 11 personas permanecen hospitalizadas. El reporte menciona que, de los 87 casos acumulados por este trastorno, hasta el último corte, 11 personas permanecen hospitalizadas.

Ecuador da 72 horas a embajadora de México para salir del país

Ecuador le pidió a la embajadora de México abandonar el país en un plazo máximo de 72 horas tras declararla “persona non grata”. El Gobierno de México instruyó a la embajadora Raquel Serur Smeke regresar este viernes a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad.



Raro sismo de 4.8 sacude NY

Un sismo de magnitud 4.8 sacudió los edificios en Nueva York y, al menos, dos estados más en Estados Unidos. No se reportaron víctimas ni daños. A pesar del susto inicial, no se emitió ninguna advertencia de tsunami relacionada con el sismo. El temblor se sintió en numerosos barrios de los distritos de Manhattan y Brooklyn, provocando una avalancha de mensajes en las redes sociales.

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]