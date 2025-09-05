Noticias de hoy 5 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas
Con el lema “Mentes que iluminan el futuro”, en el evento ya se presentaron Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil; la reina Rania de Jordania y la investigadora Joy Buolamwini.
Podrían sumarse especialistas a caso Ayotzinapa
Sheinbaum propone con la ONU un nuevo grupo de expertos internacionales para caso Ayotzinapa; padres insisten en la falta de avances tras casi 11 años.
Durante la madrugada de este viernes 5 de septiembre de 2025, Lorena perdió fuerza y se degradó a ciclón post-tropical; sin embargo, continuará ocasionando lluvias en el país.
EE. UU. envía aviones caza a Puerto Rico
Estados Unidos anunció el envío de aviones caza a Puerto Rico como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico en el Caribe. La medida busca reforzar la seguridad aérea y marítima en la región.
En los primeros tres meses de 2025, las muertes en México bajaron 0.7%, al registrarse 211 mil 894 defunciones preliminares; más del 50% fueron hombres.
