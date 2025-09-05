Noticias de hoy 5 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Inicia México Siglo XXI 2025

Con el lema “Mentes que iluminan el futuro”, en el evento ya se presentaron Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil; la reina Rania de Jordania y la investigadora Joy Buolamwini.

Podrían sumarse especialistas a caso Ayotzinapa

Sheinbaum propone con la ONU un nuevo grupo de expertos internacionales para caso Ayotzinapa; padres insisten en la falta de avances tras casi 11 años.

Lorena se debilita a ciclón

Durante la madrugada de este viernes 5 de septiembre de 2025, Lorena perdió fuerza y se degradó a ciclón post-tropical; sin embargo, continuará ocasionando lluvias en el país.

EE. UU. envía aviones caza a Puerto Rico

Estados Unidos anunció el envío de aviones caza a Puerto Rico como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico en el Caribe. La medida busca reforzar la seguridad aérea y marítima en la región.

Muertes en México bajan

En los primeros tres meses de 2025, las muertes en México bajaron 0.7%, al registrarse 211 mil 894 defunciones preliminares; más del 50% fueron hombres.

