Noticias de hoy 5 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 5 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

México Siglo XXI 2025

Hoy se realizó una edición más de México Siglo XXI, el evento de la Fundación TELMEX Telcel que reúne a miles de becarios para escuchar experiencias de líderes globales.

Lorena se debilita

Lorena ya es ciclón postropical, pero genera lluvias fuertes a torrenciales en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

“Novias virtuales”

Autoridades alertan por el fraude novias virtuales, donde delincuentes crean perfiles falsos para establecer vínculos con víctimas, manipularlas y obtener dinero.

Línea 5 del Cablebús

Ciudad de México confirmó la construcción de la Línea 5 del Cablebús: tendrá 12 estaciones y beneficiará a habitantes de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

Redada migratoria

En una redada migratoria en la planta Hyundai Georgia fueron detenidas 475 trabajadores, la mayoría de origen surcoreano.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!