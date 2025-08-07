Noticias de hoy 6 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 6 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Caen remesas

Las remesas a México desde Estados Unidos han caído un 5.6% y se prevé que caigan un 5.8 al cierre de 2025, debido a que no ha crecido la migración mexicana.

Cae otro de La Barredora

En Centro, Tabasco, fue detenido Arturo “N”, alias “Vampiro”, de 31 años, identificado como tercero al mando del grupo criminal La Barredora.

Seguirán las lluvias

Del 6 al 9 de agosto varios sistemas afectarán con lluvias intensas a gran parte del país. Además, en el norte, se prevén temperaturas de más 45 °C.

Asesinan a exdiputado

Christian Nava, diputado federal suplente, fue asesinado a balazos dentro de un restaurante en el municipio de Cuautla, Morelos.

Retiran pasta dental

Cofepris informó el retiro del mercado de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT, tras recibir quejas por reacciones adversas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!