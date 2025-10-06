GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 6 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Mexicanos serán repatriados

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los seis mexicanos detenidos en Israel serán repatriados esta semana, luego de gestiones entre la Cancillería mexicana y las autoridades israelíes.

Desalojan Facultad

La mañana de este lunes desalojaron a los alumnos y personal académico por amenaza de una supuesta bomba en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

INEGI tocará tu puerta

El INEGI dio inicio este 6 de octubre a la Encuesta Intercensal 2025, que se extenderá hasta el 14 de noviembre y contempla la visita a más de siete millones de hogares en todo el país.

Sanción de EE. UU.

El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a ocho personas y 12 empresas mexicanas relacionadas con la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, responsables del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La medida bloquea activos y prohíbe transacciones con las entidades designadas.

¿Habrá megapuente?

El calendario escolar de la SEP desmiente el rumor sobre que habrá un megapuente por el Día de Muertos. Sólo se suspenden clases el viernes 31 de octubre por Consejo Técnico Escolar; el lunes 3 de noviembre es el regreso a las escuelas.

