Noticias de hoy 6 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

Noticias de hoy 6 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Repatriación de mexicanos

Los seis mexicanos detenidos en Israel serán repatriados esta semana, informó la presidenta Sheinbaum; aseguró que los connacionales están bien.

Inegi visitará hogares

Desde hoy y hasta el 14 de noviembre, el Inegi visitará los hogares de México para actualizar datos sobre la población y evaluar el impacto demográfico del COVID.

Desalojan facultades

Esta mañana fueron desalojadas la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la FES Iztacala, de la UNAM, por amenazas de supuestas bombas.

Sancionan a empresas

Estados Unidos sancionó a ocho personas y 12 empresas mexicanas relacionadas con “Los Chapitos”, bloqueando activos y prohibiendo transacciones con las entidades designadas.

Arancel a camiones

Donald Trump anunció que Estados Unidos aplicará un arancel del 25 % a todos los camiones importados a partir del 1 de noviembre.

