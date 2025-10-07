Noticias de hoy 6 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Noticias de hoy 6 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:
Repatriación de mexicanos
Los seis mexicanos detenidos en Israel serán repatriados esta semana, informó la presidenta Sheinbaum; aseguró que los connacionales están bien.
Inegi visitará hogares
Desde hoy y hasta el 14 de noviembre, el Inegi visitará los hogares de México para actualizar datos sobre la población y evaluar el impacto demográfico del COVID.
Desalojan facultades
Esta mañana fueron desalojadas la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y la FES Iztacala, de la UNAM, por amenazas de supuestas bombas.
Sancionan a empresas
Estados Unidos sancionó a ocho personas y 12 empresas mexicanas relacionadas con “Los Chapitos”, bloqueando activos y prohibiendo transacciones con las entidades designadas.
Arancel a camiones
Donald Trump anunció que Estados Unidos aplicará un arancel del 25 % a todos los camiones importados a partir del 1 de noviembre.
