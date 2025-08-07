GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 7 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Inflación en 3.51%

La inflación en México se ubicó en 3.51% anual en julio de 2025, el nivel más bajo desde diciembre de 2020, informó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Padecen los aranceles

Entraron en vigor los aranceles de Trump a distintos países. Entre los más castigados se encuentran India y Brasil con 50%, y Suiza con 39%.

Más descansos para ciclo escolar

Querétaro modificó el calendario escolar 2025-2026 sumando tres días de descanso: el lunes 5 de septiembre y el viernes 12 de diciembre de 2025, además del lunes 4 de mayo de 2026.

Exámen obligatorio de manejo

A partir del 25 de agosto, en Puebla será obligatoria la aplicación del examen práctico para todas las personas que deseen renovar o tramitar una nueva licencia de conducir para vehículos particulares.

6 mil firmas contra show de Manson

Padres de familia de San Luis Potosí alzaron la voz para pedir la cancelación del concierto de Marilyn Manson. A dos días del evento entregaron 6 mil firmas.

