Noticias de hoy 7 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas
La inflación en México se ubicó en 3.51% anual en julio de 2025, el nivel más bajo desde diciembre de 2020, informó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
Entraron en vigor los aranceles de Trump a distintos países. Entre los más castigados se encuentran India y Brasil con 50%, y Suiza con 39%.
Más descansos para ciclo escolar
Querétaro modificó el calendario escolar 2025-2026 sumando tres días de descanso: el lunes 5 de septiembre y el viernes 12 de diciembre de 2025, además del lunes 4 de mayo de 2026.
A partir del 25 de agosto, en Puebla será obligatoria la aplicación del examen práctico para todas las personas que deseen renovar o tramitar una nueva licencia de conducir para vehículos particulares.
6 mil firmas contra show de Manson
Padres de familia de San Luis Potosí alzaron la voz para pedir la cancelación del concierto de Marilyn Manson. A dos días del evento entregaron 6 mil firmas.
