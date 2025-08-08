Noticias de hoy 7 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 7 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Segundo Simulacro Nacional

El 19 de septiembre a las 12 del día se realizará el Segundo Simulacro Nacional. Todos los celulares activos, es decir, más de 80 millones, recibirán la alerta.

Banxico baja tasa de interés

Banxico bajó la Tasa de Interés Interbancaria en 25 puntos base, ubicándola en 7.75%. La inflación mostró desaceleración, pero persisten riesgos al alza.

Nuevo modelo de la INE

El Consejo General del INE avaló la actualización de la credencial para votar, con el objetivo de fortalecer la seguridad y garantizar que sea infalsificable.

Tormenta Ivo

La tormenta tropical Ivo afectará con fuertes lluvias a Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, y se convertiría en huracán este viernes.

Aranceles entran en vigor

A partir de este jueves, entraron en vigor los nuevos aranceles del presidente Trump para decenas de países. Brasil, India y Suiza serán los más afectados.

