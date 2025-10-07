GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 7 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Arancel a camiones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este martes que su gobierno busca un acuerdo con Estados Unidos para evitar la entrada en vigor del arancel del 25% a los camiones pesados importados.

Golpes y abusos a mexicanos

El abogado David Peña confirmó a UnoTV que existen reportes de maltratos a mexicanos detenidos por Israel en la flotilla que se dirigía a Gaza. Pasaron desde golpes hasta detenciones injustas sin asistencia legal.

2 años de guerra

El 7 de octubre de 2023 se perpetró el ataque de Hamás a comunidades en el sur de Israel y un festival de música; en respuestas, Israel lanzó una gran ofensiva contra la Franja de Gaza. El conflicto se encuentra actualmente en negociaciones.

Amenazas en la UNAM

La UNAM informó que se han identificado a dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba y contra miembros de la comunidad a través de medios digitales.

Buscaba trabajo

En Amozoc, Puebla, una joven acudió a una entrevista de trabajo acompañada de su novio; sin embargo, delincuentes aprovecharon la ocasión para robarles el auto y despojar al joven de sus pertenencias.

