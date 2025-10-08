Noticias de hoy 7 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 7 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Huracán Priscilla

Ante la intensificación del huracán Priscila, autoridades piden extremar precauciones por lluvias en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Sistema Cutzamala

Al 6 de octubre, el Sistema Cutzamala llegó al 92.5% de su capacidad. Es el nivel más alto en los últimos 7 años. Pronostican que podría llegar al 96 o 98%.

Amenazas en la UNAM

La UNAM informó que se identificó a dos personas presuntamente responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias.

Regreso de connacionales

La Cancillería dio a conocer que los seis mexicanos que estaban detenidos en Gaza fueron liberados e iniciaron su retorno a México.

Renegociar el T-MEC

El presidente Trump abrió la posibilidad de renegociar el T-MEC o sustituirlo por acuerdos comerciales separados con México y Canadá.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!