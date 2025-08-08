GENERANDO AUDIO...

No militares de EU en México

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que militares estadounidenses operen en territorio mexicano.

Caro Quintero se queja de trato

La defensa de Caro Quintero presentó una solicitud para levantar las Medidas Administrativas Especiales que actualmente rigen las condiciones de confinamiento del acusado en Nueva York.

¿Paro de transportistas en Edomex?

Los transportistas han propuesto un incremento de hasta 4 pesos en la tarifa del transporte público, sino amagan con un paro de actividades si autoridades del Estado de México.

10 principales causas de muerte

El INEGI dio a conocer las 10 principales causas de muerte en México. Las 3 primeras son enfermedades del corazón, diabetes mellitus y tumores malignos.

Isaac del Toro en acción

El ciclista Isaac del Toro finalizó en la posición 19 de la Etapa 4, sin embargo el mexicano mantiene el tercer lugar en la clasificación general.

