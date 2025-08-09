Noticias de hoy 8 de agosto de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 8 de agosto de 2025, hasta las 19:00 horas:

Cae uno por homicidio de fiscal

Roberto “H”, presunto integrante de “Los Metros”, fue detenido en Reynosa por su participación en el homicidio del fiscal federal Ernesto Vásquez Reyna.

No hay investigación contra Maduro

Claudia Sheinbaum rechazó que el Gobierno investigue al presidente venezolano Nicolás Maduro y un posible vínculo con el Cártel de Sinaloa.

Causas de muerte en México

En 2024, la diabetes, los tumores, enfermedades del hígado y accidentes fueron las principales causas de muerte en México, según el Inegi.

Condenan plan para tomar Gaza

Israel tomará el control de Gaza bajo un plan aprobado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, lo que generó críticas tanto dentro como fuera del país.

Francia se derrite

Francia vive su segunda ola de calor, con temperaturas de hasta 41ºC, que podrían agravar la sequía y provocar nuevos incendios.

