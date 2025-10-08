GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 8 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Llegan activistas mexicanos

Este miércoles llegaron a México los activistas mexicanos que participaron en la misión humanitaria hacia Gaza. Habían sido detenidos por fuerzas armadas de Israel.

CNTE inicia bloqueos

Este miércoles, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron sus protestas, al rededor de las 10:50 horas, en la Autopista México-Puebla a la altura de la caseta de San Marcos y en Toluca.

Trump vs. alcalde de Chicago

El presidente estadounidense Donald Trump solicitó el miércoles que se encarcele al alcalde de Chicago y al gobernador de Illinois porque no protegen a agentes de ICE que operan en la ciudad.

“Mordida” con terminal

Autoridades en Tulum, Quintana Roo, investigan el caso de unos policías acusados de utilizar una terminal bancaria para pedir “mordida” a turistas extranjeros.

Desfile Día de Muertos

El Faro Aragón lanzó una invitación para participar en su comparsa durante el Desfile de Día de Muertos 2025 en la Ciudad de México (CDMX), que se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre.

