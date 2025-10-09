Noticias de hoy 8 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 8 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Llegan mexicanos desde Israel

Hoy llegaron a nuestro país los 6 mexicanos que habían sido detenidos en Israel mientras participaban en una misión humanitaria hacia Gaza.

Protestas de la CNTE

La CNTE se manifestó contra la Reforma Educativa cerrando algunas vías y carreteras en el Estado de México; además, pide nivelaciones salariales.

Pavimentación en CDMX

Esta noche inicia el programa de pavimentación en Ciudad de México. Habrá cierres en la avenida Constituyentes, desde el kilómetro 13, hasta Periférico.

Priscilla se degrada

Priscilla se degradó a tormenta tropical, pero provoca lluvias muy fuertes en Baja California Sur. Además, en el Pacífico, hay una zona con alta probabilidad de desarrollo ciclónico.

Ley de Amparo

La Cámara de Diputados ya corrigió el dictamen de la Ley de Amparo y borró el transitorio sobre la retroactividad, informó la Comisión de Justicia.



