Noticias de hoy 8 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Foto: Reuters

Lanzan operativo global contra Cártel de Sinaloa

La DEA de Estados Unidos informó sobre un megaoperativo internacional realizado del 25 al 29 de agosto de 2025, que tuvo como objetivo golpear las estructuras de mando, distribución y operación del Cártel de Sinaloa

“Alito” responde a Sheinbaum

Alejandro “Alito” Moreno respondió a las acusaciones de Claudia Sheinbaum, quien lo señaló de buscar la intervención de gobiernos extranjeros en México. “Miente. Eso es falso”.

Marina “maquillaba” sustancias

Claudia Sheinbaum confirmó la detención de 14 personas vinculadas al huachicol fiscal, entre ellas empresarios y marinos en activo y en retiro

Sequía y extorsiones golpean a Sinaloa

La combinación de sequía y extorsiones ha desplomado la producción de maíz en Sinaloa: pasó de 6.4 millones de toneladas a sólo 1.8 o 2 millones

Presa La Boca rebasa su capacidad

Las intensas lluvias que se registraron el día de ayer en Nuevo León provocaron que la presa de La Boca rebasara su capacidad, alcanzando un almacenamiento del 103.67%

