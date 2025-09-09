Noticias de hoy 8 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 8 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Tráfico de diésel

La presidenta Sheinbaum confirmó que marinos dieron permisos falsos para traficar diésel; por este fraude hay 14 personas detenidas.

El Buen Fin 2025

El Buen Fin cumple 15 años. Este 2025, se realizará del 13 al 17 de noviembre, se integrará el sello Hecho en México y habrá un sorteo especial de la Lotería.

Chocan tren y autobús

En la carretera Atlacomulco – Maravatío, en el Estado de México, el choque entre un autobús y un tren dejó 13 muertos y 40 lesionados.

Sigue violencia en Sinaloa

A unas horas de que se cumpla un año de la ola de violencia en Sinaloa, durante el fin de semana se reportaron 9 ejecuciones en el estado.

Megaoperativo de la DEA

La DEA anunció un megaoperativo contra el Cártel de Sinaloa que dejó 617 detenidos, millonarios decomisos y toneladas de droga asegurada en Estados Unidos y otros países.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!