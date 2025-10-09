GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 9 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Inflación en México sube a 3.76%

La inflación general en México registró una tasa anual de 3.76% en septiembre de 2025. En comparación con agosto, el índice avanzó 0.23% mensual, mostrando un ligero aumento, pero menor al anticipado por analistas.

IA en las escuelas

Mientras uno de cada tres profesores ya utiliza herramientas de inteligencia artificial (IA) en su trabajo, siete de cada 10 manifiesta preocupación por su posible uso indebido entre los estudiantes.

Desalojan Prepa 3

Este jueves por la mañana desalojaron a alumnos y personal educativo de la Escuela Nacional Preparatoria 3 “Justo Sierra” por un objeto sospechoso en las instalaciones.

Tormenta tropical

Durante este mediodía, la #DepresiónTropical Diecisiete-E, se intensificó a la #TormentaTropical #Raymond frente a las costas de #Guerrero.

Nobel de Literatura

La Academia Sueca otorgó este jueves el Premio Nobel de Literatura al escritor húngaro László Krasznahorkai, reconocido por su estilo prolijo y su exploración de temas como la melancolía y el legado del comunismo.

