Noticias de hoy 9 de octubre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 9 de octubre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Tormenta tropical Raymond

Este mediodía se formó la tormenta tropical Raymond frente a las costas de Guerrero, donde se esperan lluvias torrenciales. Asimismo, habrá precipitaciones intensas en Oaxaca, Colima y Jalisco.

Sequía en México

Aunque las lluvias recientes trajeron alivio a gran parte del país, 18 estados de México aún enfrentan algún grado de sequía.

Citi rechaza propuesta de compra

Citi anunció que rechazó la oferta de Grupo México para adquirir Banamex, tras evaluar la propuesta financiera y los términos de la operación.

Denuncias contra Omar Bravo

La Fiscalía de Jalisco informó que hay dos carpetas de investigación archivadas por denuncias presentadas contra el exfutbolista Omar Bravo, pero no precisó cuál es el delito.

Sheinbaum defiende pluralidad

La presidenta Sheinbaum negó que en sus conferencias mañaneras exista favoritismo hacia medios afines al Gobierno. Afirmó que el espacio está abierto al debate.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!