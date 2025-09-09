Noticias de hoy 9 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas
Nuevos impuestos en México 2026 aplicarán a bebidas azucaradas, tabaco, productos con nicotina, videojuegos con contenido violento y casinos Así lo establece el Paquete Económico 2026.
Inflación se acelera en México
La inflación en México se aceleró a 3.57% anual en agosto de 2025, de acuerdo con datos del Inegi. Los bienes y servicios con mayores alzas fueron: vivienda propia, loncherías, fondas, torterías y taquerías
Sinaloa cumple un año del estallido de violencia provocado por la captura de Ismael “Mayo” Zambada, y el turismo registra afectaciones, pese a que las actividades en este rubro no han sido suspendidas y se han realizado con estrictas medidas de seguridad.
En Nepal, la tensión política y social creció en los últimos días por protestas contra el bloqueo de redes sociales y denuncias de corrupción.
Cierran recintos culturales del Inbal
Los recintos culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) estarán cerrados debido a la suspensión de actividades por parte de sus secciones sindicales.
