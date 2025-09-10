Noticias de hoy 9 de septiembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 9 de septiembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Paquete Económico 2026

El Paquete Económico 2026 prevé impuestos a refrescos, cigarros, casinos y videojuegos, con el objetivo de incentivar hábitos más saludables.

Un año de violencia

Se cumple justo un año de la ola de violencia en Sinaloa tras la captura del “Mayo” Zambada. La disputa entre dos cárteles ha dejado mil 827 homicidios.

Sarampión en México

El brote de sarampión en México está presente en 23 estados. Se han reportado 4 mil 452 casos y 18 muertes.



Bombas molotov en escuela

Autoridades desactivaron “bombas molotov” que fueron lanzadas contra una escuela primaria en Hermosillo, Sonora. Las clases se suspendieron.

Manifestaciones en Nepal

Manifestantes incendiaron el Parlamento de Nepal tras la dimisión del primer ministro, luego de la represión de las manifestaciones contra el gobierno, que dejó 19 muertos.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

¡Síguenos en Twitter @UnoNoticias y en Facebook!



