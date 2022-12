10 tips para tu primer viaje al extranjero si eres joven

Uno de los errores más comunes al viajar al extranjero es creer que a donde vayas será igual que en tu país y a veces se cometen infracciones que podrían terminar echando a perder una experiencia, sobre todo en el caso de jóvenes y más aún en su primera salida de México.

Por ello, esta vez en Unotv.com te traemos los 10 tips de la SRE con los que saldrás bien librado en tu primer viaje a otra parte del mundo, que sirven igual si irás de vacaciones o si será una estancia larga, como estudios académicos, y con los que, además de sacar lo mejor de tu experiencia, le presumas a tus acompañantes lo bien que te desenvuelves en el exterior.

¿Qué recomienda la SRE para el primer viaje?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo más importante cuando viajes es que conozcas sobre el país y el lugar al que irás, a fin de que no tengas sorpresas desagradables al estar allá.

Asimismo, a través de su página la dependencia federal emite las siguientes recomendaciones en su Guía del Viajero – Jóvenes:

1 .- Prepárate

Lo más importante es conocer de antemano el sitio, o sitios, al que irás, pues desde un inicio podría tener algún requisito de entrada o de sanidad. Además, quizá tenga prohibidas cosas diferentes a las de México, por lo que puedes meterte en algún problema en caso de desconocer los usos, costumbres y leyes de ese lugar.

2 .- Ubica

Algo que también resulta útil desde antes de salir del país es que tengas ubicados los edificios de la embajada y consulado mexicanos en el sitio a donde irás, pues en caso de alguna emergencia, no médica, será el primer lugar al que debes acudir.

Y es mejor que investigues desde antes pues ante la posibilidad de un siniestro o incidente, pudieras no hacerlo, ya sea por tiempo, falta de seguridad o incluso no contar con un teléfono en ese momento.

3 .- Regístrate

Como parte de los trámites que tienes que hacer, la SRE apunta la importancia de que te registres en el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior (SIRME), ya que es la forma en que la Cancillería sabrá cuántas personas hay en el extranjero, sobre todo en caso de algún incidente, además de que así podrá brindarte la asistencia debida.

Durante el registro, la plataforma te solicita datos como los de contacto del viajero, de algunos familiares y la información del viaje y escalas. También se puede optar por recibir recomendaciones e invitaciones a eventos de tu interés durante tu estancia.

4 .- Digitaliza documentos

Como al estar fuera de México no podrías realizar ciertos trámites, sobre todo por el tiempo que estarás allá, lo mejor es que tengas una copia física y una digital en correo electrónico de documentos como el pasaporte, identificación oficial, acta de nacimiento, reservaciones, póliza de seguro de viaje y recetas médicas, en caso de que pierdas los originales.

En este punto, además de la copia digital en un correo al que puedas acceder desde cualquier lugar y dispositivo, un consejo adicional es que también dejes una copia de éstos en México, con alguien de tu confianza.

5 .- Lleva botiquín

A la par de tus documentos, es una buena idea llevar un botiquín mínimo con productos de salud e higiene, con productos como toallas sanitarias, condones, bloqueadores solares, aspirinas o analgésicos suaves, sales de uvas, bandas adhesivas, repelentes y desinfectantes.

Además, es recomendable que desde antes de salir al extranjero contrates un seguro de viaje que incluya gastos médicos que tenga cobertura a donde vayas, pues será la forma en que recibas atención médica en caso de requerirla. La embajada mexicana también te da información sobre médicos y hospitales, pero no se hace cargo de los gastos.

6 .- Protégete

Porque no sólo es bueno corregir lo que está mal, sino también prevenir todo lo que se pueda, la SRE recomienda mantenerte atento a las alertas que pudieran darse, como es el caso de las playas, o ahora con la pandemia, el surgimiento de algún brote.

Recuerda que aunque estés de descanso, debes mantener las medidas de salud e higiene recomendadas con la finalidad de evitar enfermedades o infecciones, así como también evita caer en excesos con el consumo de alcohol o comida.

7 .- Evita peligros

Lo que refuerza todos los pasos anteriores es que evites riesgos innecesarios, por lo que ante todo la recomendación es actuar con prudencia, donde además entra evitar el uso de drogas, que además de peligrosas pueden ser ilícitas en ese lugar.

Procura nunca perder de vista tus pertenencias, ya sea para que no te las quiten o para que no les metan nada, además que debes preferir los taxis seguros o, si usas transporte público, te informes sobre las rutas y horarios más seguros.

Ver más 📌¿Estas en #Qatar2022 y vas al partido 🇲🇽-🇸🇦? Sigue las recomendaciones del #CentroMéxicoQatar2022:



✅ Contar con copia de pasaporte y Hayya Card,

✅ Tener tu boleto,

✅ La venta/compra de boletos en reventa es un crimen penado con prisión y/o multa,

✅ Números de emergencia👇 pic.twitter.com/MeW363LiU6 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 30, 2022

8 .- Busca ayuda

Si por alguna razón te enfermaste o contrajiste alguna infección, lo mejor es que no esperes a que la situación se agrave y busques ayuda médica, ya sea a través de tu seguro o pidiendo información a la Cancillería.

Podría parecer obvio pero el combatir un padecimiento va también por tu seguridad, pues si estás mareado, por ejemplo, dejarás de estar al pendiente de tu entorno, lo que te expondría a algún peligro.

9 .- Cómo y dónde estás

Aunque la idea no es que estés todo el día pegado a tu celular, no pierdas el contacto con tu familia, comunícate regularmente para que estén al tanto de tu seguridad y puedan tomar acciones en caso de que te pase algo. Si no quieres informarle a tu familia, puedes hacer esto con alguna otra persona que sea de tu confianza, lo importante es que alguien en México sepa cómo y dónde estás.

10 .- Contacta

Si te ocurre algo en el extranjero, lo mejor es que te acerques a la embajada o consulado del lugar donde estés, a fin de que te puedan auxiliar, acompañar o informar durante el incidente, ya sea por enfermedad, si fuiste víctima de algún delito o un accidente, o si estás en problemas legales.