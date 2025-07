4 destinos en México para jubilarse, según Forbes: San Miguel, Chapala, Tlaxcala y Vallarta

GENERANDO AUDIO...

Destinos mexicanos para jubilados. Foto: Cuartoscuro

San Miguel de Allende, la zona del Lago de Chapala, Tlaxcala y Puerto Vallarta fueron elegidos como los mejores destinos en México para que los jubilados estadounidenses se retiren en 2025, de acuerdo con el listado “The Best Place To Retire Abroad In 2025” de la revista Forbes

¿Por qué México es un país ideal para jubilarse?

De acuerdo con Forbes, México ofrece condiciones excepcionales para los jubilados estadounidenses:

Clima cálido todo el año y cercanía con EE. UU.

Costo de vida hasta un 50% menor que el promedio estadounidense

Sistema de salud adecuado y accesible, además de cercanía para acceder a Medicare

Trámites relativamente sencillos para obtener la residencia

Política estable y convenios fiscales que evitan la doble tributación

Los 4 destinos mexicanos favoritos para retirarse, según Forbes

San Miguel de Allende (Guanajuato)

Con arquitectura colonial, un ambiente artístico y una comunidad vibrante de expatriados, este Pueblo Mágico combina cultura, tranquilidad y servicios de primer nivel. No hay que olvidar que ostenta el título de la Mejor Ciudad del Mundo para Vivir.

Puerto Vallarta (Jalisco)

Playa, clima cálido casi todo el año, buena infraestructura médica y un creciente desarrollo urbano lo colocan como uno de los lugares favoritos para vivir. Desde el siglo pasado la zona es una de las favoritas de los jubilados estadounidenses.

Tlaxcala (Tlaxcala)

Una ciudad tranquila, con bajo costo de vida, rica en historia y tradiciones. Destaca por su seguridad, ubicación céntrica y acceso a servicios de salud a precios accesibles. Está a menos de dos horas de la CDMX.

Lago de Chapala (Jalisco)

A sólo una hora de Guadalajara, esta zona cuenta con una de las mayores comunidades de jubilados estadounidenses en México. Clima templado, vida tranquila y acceso a servicios lo hacen un destino ideal.

¿Cuáles son los 24 países recomendados por Forbes para jubilarse?

Además de México, Forbes sugiere en su listado considerar otros países, su selección se basa en factores como:

Costos y calidad de vida

Atención médica y accesibilidad

Riesgos climáticos

Nivel de criminalidad

Bienvenida a jubilados extranjeros

Facilidad de trámites migratorios

Acá el listado completo de los 24 países que recomiendan para los jubilados estadounidenses:

Albania

Argentina

Austria

Belice

Canadá

Colombia

Costa Rica

Chipre

República Dominicana

Francia

Grecia

Indonesia

Irlanda

Italia

Malasia

Malta

México

Montenegro

Países Bajos

Panamá

Portugal

Eslovenia

España

Tailandia

Para consultar la lista completa y conocer también los 96 puntos en estos países puedes acudir al artículo de Forbes, “Best Places To Retire Overseas In 2025”.