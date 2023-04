5 lugares para comer rico y barato en CDMX

La comida en CDMX es variada y para todos los bolsillos. Foto: Cuartoscuro

Si lo tuyo es la comida, en la Ciudad de México (CDMX) podrás encontrar una variedad de lugares y sitios para ir y degustar no sólo comida mexicana, sino también de otros países de la región o más lejos; hay para todos los gustos y los bolsillos. En Unotv.com te contamos de algunos sitios donde encontrarás variadas opciones a muy buenos precios.

El Turix

En esta famosa taquería probarás uno de los lugares donde se come mejor la cochinita pibil, no tiene nada de elegante y sólo hay pocos asientos, así que la mayoría come parado, pero vale la pena, pues se distingue como uno de los lugares de la CDMX en Polanco por su delicioso sabor. Podrás comer tacos suaves, panuchos y tortas o, si lo deseas, comprar por kilo para llevar. Sin duda, no te arrepentirás.

Emilio Castelar 212, Polanco III Sección en Miguel Hidalgo, CDMX.

Comedor de los Milagros

Sin duda alguna este legendario comedor te introducirá al mundo de la comida moderna latinoamericana de varios países; podrás comprar lo que se te antoje y degustarlo en el comedor central, o bien, para llevar o pedirlo a domicilio. Además de los buenos platillos que encontrarás, también podrás consumir bebidas de los mismos países y, por si esto fuera poco, postres. Colombia, Argentina y Brasil son algunas de las naciones presentes en las mesas y a precios cómodos. Eje 3 Pte. 221, Roma Sur, Cuauhtémoc, 06760.

Humbertos “El Yucawach”

Pero si lo tuyo es la comida yucateca, no te puedes perder ir a Humbertos “El Yucawach”, donde se especializan en sus deliciosos platillos y podrás probar desde tacos de lechón hasta salpicón con guacamole, el puchero yucateco, el famoso chamorro pibil “Yacawach” y, por supuesto, los papadzules y la cochinita pibil. Además de buenos precios, hay otros platillos por si quienes te acompañan no comen puerco.

Patricio Sanz 1440, Colonia del Valle en Benito Juárez.

Las Tlayudas

Se trata de un lugar con comida casual oaxaqueña; podrás pedir tlayudas sencillas o grandes para compartir y también comer tacos de tasajo, asiento, pollo con mole o cecina enchilada, así como las clásicas memelas en orden de tres por módicas cantidades.

Insurgentes Sur 560, colonia del Valle en Benito Juárez.

Chimex

Si no has tenido experiencias con la gastronomía coreana, en la CDMX puedes hallar de todo y este lugar es un recomendado para que vayas, pues es estilo street food coreana. Podrás probar brochetas Sotok, Soju, elote con queso, pollo deshuesado, sushi, mollejas y pescado frito, entre otras opciones.

Hamburgo 273, Juárez, Cuauhtémoc, 06600.