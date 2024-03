¡Llena el tanque! Éstas son las 5 playas más cercanas a la CDMX en carro

Toma en cuenta las playas más cercanas a la CDMX en carro. Foto: Cuartoscuro

Las vacaciones de Semana Santa 2024 ya llegaron, por lo que, para aquellos habitantes de la CDMX que ya siente el sol, la arena y el mar, les diremos cuáles son las playas más cercanas para viajar en carro desde la capital de la República, por si estás pensado hacer un escapada. No te olvides de consultar cuáles son las playas no aptas para nadar y que están contaminadas para que no las contemples.

De igual manera, tomando como referencia la herramienta Traza Tu Ruta, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en Unotv.com te contamos cuál sería el costo de las casetas hacia las playas más cercanas a la CDMX en carro. Así que prepara los lentes oscuros, el sombrero y el bloqueador.

Las 5 playas más cercanas en carro

Entre tres y cuatro horas en carretera tendrás que recorrer para llegar a estas playas cercanas a la CDMX. Para hacer el cálculo, además de la herramienta antes mencionada, pusimos como referencia el Zócalo de la CDMX, un vehículo de cuatro cilindros y el uso de gasolina Magna. Los precios de gasolina podrían cambiar de acuerdo a los cilindros y el tipo de combustible.

1. Tuxpan, Veracruz (302.350 kilómetros)

El destino más cerca a la CDMX, está a tres horas de recorrido, dependiendo del tráfico y de la zona de donde partas.

Tuxpan destaca por su amplia variedad de playas, como Villamar, Cocoteros y San Antonio, justo para relajarte o hacer otras actividades acuáticas.

A menos de 300 kms de la #CDMX, Tuxpam de Rodriguez de Cano o #Tuxpan es la playa más cercana a la capital del país.



¿Qué van a hacer para esta Semana Santa?



Esta es una muy buena opción, con muy buena comida huasteca.#EsmomentodeVeracruz

De acuerdo con la aplicación de la SCT, Tuxpan sería la opción número uno dentro de las playas más cercanas a la CDMX, gastarías en casetas un total de 832 pesos (ida y vuelta) y mil 32 pesos de gasolina (ida y vuelta), el tiempo de recorrido sería de 3 horas con 11 minutos en cada viaje.

2. Tecolutla, Veracruz (333.090 kilómetros)

Es otra de las playas que se ubican cerca de la CDMX en carro, por lo que aquellos paseantes la contemplan entre sus opciones.

Tecolutla es una de las playas más visitadas del estado de Veracruz, precisamente por su cercanía a la CDMX, sus calles tranquilas y la hospitalidad de su gente. Cuenta con un campamento tortuguero, un museo marino comunitario y una zona de manglares.

La aplicación Traza tu Ruta nos ofrece los siguientes resultados si tomamos como punto de partida el zócalo de la CDMX: costo de casetas, 840 pesos; costo de gasolina, 802 pesos y el tiempo de recorrido sería de 3 horas con 33 minutos por cada viaje.

3. Casitas, Veracruz (361.90 kilómetros)

Otra de las playas que los capitalinos prefieren por estar cerca a la CDMX es Casitas, Veracruz, en la llamada Costa esmeralda.

Casitas es uno de los puntos iniciales de la costa esmeralda y los visitantes lo buscan por sus atardeceres, sus olas tranquilas y sus restaurantes que ofrecen mariscos. Su cercanía a San Rafael y sus quesos, así como a Papantla y su vainilla, lo convierten en destino obligado y cercano.

Casitas, Veracruz, es una playa con mucho encanto que ofrece amaneceres y atardeceres de película.



Así que aproveché a disfrutar este lindo paisaje.



Les invito a hacer turismo local☺️💕

La aplicación de la SCT nos dice, tomando como punto de partida el Zócalo de la CDMX, que llegar a Casitas nos costaría 888 pesos; gastarías de combustible 870 pesos y el tiempo de recorrido en cada trecho sería de 3 horas con 51 minutos.

4. Acapulco, Guerrero (390 kilómetros)

En Acapulco, además de disfrutar de la vista en la que el mar y el cielo se juntan, puedes comer deliciosos platillos hechos con mariscos frescos. Las aguas de este lugar son ideales para quienes gustan de surfear o snorquelear.

Los cálculos que hicimos para llegar a Acapulco desde la CDMX, con un carro de 4 cilindros y consumiendo gasolina magna, nos arrojaron los siguientes resultados: mil 690 pesos de casetas; aproximadamente 940 pesos de gasolina; y el tiempo de recorrido sería de 4 horas con 18 minutos.

5. Puerto Marqués, Guerrero (402 kilómetros)

Una vez que el sol comienza a “esconderse”, es momento de ir a La Quebrada, donde se puede disfrutar del show de un grupo de clavadistas que se lanzan de un acantilado de más de 40 metros de altura hacia el mar. Y no olvides que las noches de Acapulco son memorables.

También Puerto Marqués o Puerto del Marqués, que forma parte de las playas más cercanas a la CDMX en carro, ofrece paseos en motos acuáticas, bananas y paseos en lancha.

Vista aérea de la bahía de Puerto Marqués y la bahía de Santa Lucía. #BackstageAcapulco

La herramienta Traza tu Ruta que puedes consultar aquí, nos informó que para ir a Puerto Marqués, Guerrero, deberías gastar mil 656 pesos; consumir mil 970 pesos en gasolina y un tiempo de recorrido estimado en 4 horas y 18 minutos.