6 destinos históricos en México para dar el Grito de Independencia

Foto: Cuartoscuro / Archivo

Una de las celebraciones que más esperan los mexicanos es el Grito que recuerda la lucha por la independencia, que inició en 1810. Por esta razón te traemos 6 lugares imperdibles para dar el Grito y que de alguna manera están ligados a estos festejos encabezados por el cura Miguel Hidalgo.

Aquí te dejamos seis destinos imperdibles para dar el Grito, con historia, platillos típicos y opciones para llegar.

Dolores Hidalgo, Guanajuato

El Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo, Guanajuato, es un sitio de gran valor en la historia de México debido a que aquí se inició el movimiento de Independencia que tuvo como protagonista al cura Miguel Hidalgo

Cómo llegar: A dos horas y media desde León o Guanajuato capital

Qué comer: Nieves de sabores exóticos como tequila, aguacate o chicharrón.

Huichapan, Hidalgo

Huichapan es un Pueblo Mágico que sorprende por sus construcciones virreinales y antiguas casonas con marcos de madera y ventanas de hierro forjado. Pocos saben que aquí, en 1812, apenas dos años después del levantamiento encabezado por Hidalgo, se realizó la primera conmemoración del Grito de Independencia.

Cómo llegar: Dos horas y media desde la Ciudad de México, por la autopista México–Querétaro

Qué comer: Barbacoa de borrego y pastes tradicionales

Morelia, Michoacán

Si bien la antigua Valladolid la fundó el virrey Antonio de Mendoza, a partir de1828 cambió el nombre por Morelia, en honor al héroe de la Independencia, José María Morelos y Pavón.Su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad y durante septiembre se llena de fiesta.

Cómo llegar: Poco menos de cuatro horas por carretera desde la Ciudad de México

Qué comer: Corundas y uchepos michoacanos

Querétaro, Querétaro

Otro imperdible lugar para dar el Grito de Independencia es Querétaro, además de recorrer las calles donde los conspiradores planearon el movimiento puedes seguir los pasos de la Corregidora Josefa Ortiz de Domínguez quien dio aviso a los insurgentes que habían sido descubiertos , lo que apresuró la revuelta de 1810. Este año el escenario de la plaza de armas contará con la presencia de Yuri y otros artistas, antes del Grito.

Cómo llegar: A dos horas y media por carretera desde la Ciudad de México.

Qué comer: Enchiladas queretanas y gorditas de maíz quebrado.

San Miguel de Allende, Guanajuato

Es la ciudad natal de Ignacio Allende y pieza clave junto con Hidalgo en los primeros pasos de la lucha. Su Jardín Principal es un clásico para disfrutar de las Fiestas Patrias. Acá se podrá gozar de una ciudad Patrimonio de la Humanidad

Cómo llegar: Tres horas y media en auto desde la Ciudad de México

Qué comer: Enchiladas mineras y tumbagones, dulce típico

Guanajuato capital

Escenario de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, uno de los episodios más recordados de la insurgencia. Su centro histórico y sus callejones se llenan de fiesta cada 15 de septiembre. Este año la ciudad de Guanajuato se alista para recibir la segunda edición del festival “¡Viva Guanajuato! Sabor, música y folclor”, en el marco de las fiestas patrias.

Cómo llegar: Una hora desde León o a cuatro horas desde CDMX

Qué comer: Guacamayas (torta típica con chicharrón) y charamuscas de cajeta

Estos seis destinos son perfectos para pasar el 15 de septiembre rodeados de tradición, gastronomía y los escenarios que marcaron el inicio de la Independencia.